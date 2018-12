10 dicembre 2018- 17:33 Abertis: in cda entra Castellucci, Fernandez Verdes presidente e Aljaro ad

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Nel Cda di Abertis entra Giovanni Castellucci, l'ad di Atlantia. L'assemblea degli azionisti del gruppo spagnolo, infatti, ha nominato il nuovo Cda nel quale figurano José Aljaro, Carlo Bertazzo, Giovanni Castellucci, Marcelino Fernández Verdes e Pedro López Jiménez. Il Cda, che si è riunito al termine dell'Assemblea, ha nominato Marcelino Fernandez Verdes presidente e José Aljaro nuovo ad del gruppo spagnolo. L'arrivo dei tre nuovi azionisti nel capitale sociale di Abertis (Atlantia, Acs e Hochtief), commenta Fernandez Verdes, è l'inizio di una nuova fase per la società."E' un progetto entusiasmante che si basa su fondamentali solidi e genererà valore per tutti gli azionisti", sottolinea il presidente."Siamo entusiasti della possibilità di lavorare con Acs in Abertis in modo da sostenere il management nella creazione di una piattaforma globale entrando in paesi in cui Atlantia non era ancora presente. Ci permetterà a tutti di rafforzarci come leader globali nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto", sottolinea Castellucci. Con i nuovi azionisti, sottolinea Aljaro, "lavoreremo per definire un nuovo piano strategico che punta a creare valore. Sfrutteremo anche le conoscenze di mercato di Atlantia e di Acs per crescere".