ABI: ASSOPOPOLARI, PADOAN DIFENDE RIFORMA POPOLARI MA TACE SU CONCORRENZA

12 luglio 2017- 15:39

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Padoan ha difeso nel suo intervento la riforma delle Popolari e si capisce perché: è un disastro (sotto gli occhi di tutti) che hanno fatto lui e Renzi, con un aiutino della Boschi. Però, stupisce che l’abbia fatto dopo le chiare parole in argomento del Presidente Patuelli: 'non deve essere compresso l’indispensabile concorrenza nei mercati locali in un contesto dove il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti'. Su questo, non una parola del ministro". Così il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, in occasione dell’Assemblea dell’Abi."Glielo impediva -aggiunge- il pensiero unico internazionale che vede bene che l’Italia sia caratterizzata prossimamente da un oligopolio di 3/4 banche, padrone del mercato del credito e dei tassi, oligopolio che, con il sistema adottato da Padoan per le 2 Veneto, ha fatto un altro passo in avanti".