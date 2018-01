ABI: MEGALE (FISAC), BENE CONFERMA PATUELLI

17 gennaio 2018- 17:22

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Apprezzo la conferma di Antonio Patuelli alla presidenza di Abi. Con la sua presidenza, e quella di Eliano Lodesani a capo del Comitato affari sindacali e del lavoro (Casl) dell’associazione, abbiamo gestito le relazioni industriali nella fase di crisi più acuta per una parte del settore". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale.Una gestione delle relazioni industriali, osserva il dirigente sindacale, "valorizzando il ruolo delle parti sociali e contribuendo a soluzioni utili nella legge di stabilità per l’occupazione. Adesso sarà importante spendere questo valore aggiunto di buone relazioni industriali, costruito nella crisi più dura, per rinnovare il contratto nazionale, in scadenza a dicembre di quest’anno, con l’obiettivo di guardare all’occupazione e al salario e tutelare ancora di più l’insieme della categoria", conclude Megale.