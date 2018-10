6 ottobre 2018- 16:10 Aborto: Bertacco (Fdi), mozione chiede rispetto legge 194

(AdnKronos) - “Strumentalizzare la mozione approvata dal Consiglio comunale di Verona etichettandola come oscurantista e contro la legge 194, rende evidente che i parlamentari del Pd nemmeno l’hanno letta”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Stefano Bertacco. “La mozione -spiega- chiede il rispetto della 194 e si propone di rendere edotte le donne e informarle sulle alternative all'interruzione di gravidanza come previsto dalla legge. La scelta di abortire è spesso dettata da situazioni di disagio e di sofferenza. Sono storie che necessitano non di giudizi ma di sostegno. Il parto in anonimato, insieme ai progetti Gemma e Chiara citati nella mozione, propongono sostegno ed aiuto a tutte le donne che si trovano a dover affrontare una scelta che può condizionare una vita intera. Il Pd –conclude Bertacco- strumentalizzando questa vicenda e passando sopra la vita delle donne, conferma che, pur di sopravvivere, si dedica alle fake news per trovare visibilità”.