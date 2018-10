6 ottobre 2018- 17:10 Aborto: Patriarca su capogruppo Pd Verona, espulsione contro dna partito

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Parlare di espulsione per la capogruppo del Pd di Verona Padovani mi sembra davvero contrario al dna dello stesso Pd. Siamo un partito plurale, e anche se qualcuno va contro quella che è la linea comune, non può essere colpevolizzato fino all’espulsione”. Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca. “Probabilmente -aggiunge- la capogruppo del Pd a Verona non ha riflettuto a sufficienza sul proprio gesto, sul ruolo che rivestiva. Ma ho sempre pensato che siamo un partito che nasce da culture e sensibilità diverse, dunque sulle questioni di coscienza possono esserci orientamenti diversi. La 194 non è in discussione, ma per favore facciamo in modo che il nostro partito non si ripiega su se stesso”.