8 febbraio 2019- 14:46 Abruzzo: Di Maio, 'Salvini imbarazzato in compagnia di Berlusconi'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Sara Marcozzi è l'unica opportunità di cambiamento per l'Abruzzo. Dall'altra parte c'è Salvini, ieri abbastanza imbarazzato in conferenza stampa con Berlusconi, oppure il candidato di Renzi, Legnini, che ha votato anche la riforma Fornero. Se gli abruzzesi vogliono davvero il cambiamento, c'è una sola opportunità". Lo dice Luigi Di Maio, in diretta da Roccaraso.