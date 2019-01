26 gennaio 2019- 15:41 Abruzzo: Meloni, 'su ricostruzione sisma centrosinistra incapace'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Sulla ricostruzione post sisma c'è chiaramente una grande incapacità delle amministrazioni di questi anni, particolarmente delle competenze regionali. Per questo chiediamo ai cittadini abruzzesi di darci una mano, votando il 10 febbraio Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo, perché come centrodestra abbiamo dimostrato, quando ne abbiamo avuto l'occasione e la possibilità, di essere anche sul tema della ricostruzione post sisma, in termini di capacità e di velocità, anni luce avanti rispetto al centrosinistra". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti a Castelli, in provincia di Teramo, per sostenere la candidatura di Marco Marsilio a presidente della Regione Abruzzo.