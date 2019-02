6 febbraio 2019- 20:16 Abruzzo: Salvini, chi sceglie Lega sceglie il fare e non i tanti 'no'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Chi sceglie la Lega sceglie il fare, non lo smontare o i tanti 'no': se dici solo 'no' di qua, 'no' di su, 'no' di giù, ci riscaldiamo con i legnetti e l'energia viene dalle candele". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a L'Aquila.