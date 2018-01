ABUSI AL LICEO MASSIMO, IL PROF VA AI DOMICILIARI

26 gennaio 2018- 13:12

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Va agli arresti domiciliari Massimo De Angelis, il professore dell’Istituto Massimo di Roma accusato di atti sessuali con minorenne. A deciderlo il gip Annalisa Marzano che ha accolto l’istanza presentata dai suoi difensori. Sulla richiesta anche il pm aveva dato parere favorevole.A far partire le indagini sono stati i genitori di una studentessa quindicenne che, leggendo alcuni messaggi sul telefono della ragazza, si sono insospettiti dello strano comportamento a scuola e nei loro confronti e sono arrivati a scoprire la vicenda, anche per stessa ammissione della figlia.Il docente una settimana fa nell’interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip aveva ammesso i fatti. "Quello che c’è scritto nell’ordinanza è sostanzialmente vero - aveva detto il professore da Regina Coeli - Ma ero innamorato, era un rapporto consenziente, mai in 25 anni di insegnamento mi era successa una cosa del genere".