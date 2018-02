ABUSIVISMO: CESA, SBUROCRATIZZARE NON SIGNIFICA SANATORIA

7 febbraio 2018- 18:17

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - “Siamo favorevoli a minore burocrazia e maggiore semplificazione per il rilancio delle nostre imprese e del comparto edilizia. Sburocratizzare non vuol dire sanatoria: troppo spesso chi vuole costruire deve aspettare anni per avere un’autorizzazione e se vogliamo puntare su uno sviluppo sostenibile, dobbiamo risolvere queste criticità e puntare alla revisione del codice degli appalti”. Lo afferma il presidente di Noi con L’Italia-Udc, Lorenzo Cesa.