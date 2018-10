21 ottobre 2018- 15:18 Abusivismo: Di Maio, no condono a Ischia, case illegali non sanabili

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Non c'è nessun condono su Ischia. Le case illegali restano illegali perchè non sono sanabili. Noi stiamo solo dicendo che a quelle case si applicano condoni fatti da governi precedenti". Lo dice Luigi Di Maio a In Mezz'ora in Più.