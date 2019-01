26 gennaio 2019- 11:15 Abusivismo: Pg Palermo, 'Lotta non può essere delegata solo alla magistratura'

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - La lotta all'abusivismo "non può essere delegata solo alla magistratura". Ne è convinto il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo. Il magistrato ha, quindi, ricordato la tragedia di Casteldaccia dello scorso novembre in cui morirono 9 persone. "Quelle nove persone, tra cui dei bambini - ha ricordato nel suo intervento - furono travolte da una enorme massa di acqua proveniente dallo straripamento del fiume, mentre stavano cenando in una villetta costruita abusivamente in una zona di inedificabilità assoluta". "Il proprietario non aveva dato corso alla demolizione - ricorda ancora Scarpinato - e benché l'immobile fosse di proprietà del Comune, era stato lasciato al proprietario che aveva provveduto a metterlo a reddito". E spiega: "Perché il sistema penale possa funzionare, non basta che i pm e i giudici facciano la loro parte, ma occorre che operino in contesti istituzionali in cui agiscono sinergicamente tutte le altre forme di responsabilità per assicurare il rispetto delle leggi". E conclude: "L'attuazione del diritto, per essere efficace, deve diventare una impresa collettiva e non può essere delegata solo alla magistratura".