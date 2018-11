8 novembre 2018- 12:20 Abusivismo: Presidente Ars, lavorare tutti insieme senza ideologie politiche

Palermo, 8 nov. (AdnKronos) - "Dobbiamo capire che questa volta ci dobbiamo rimboccare le maniche e lavorare tutti insieme, è un argomento noioso per i politici e anche pesante che porta solo negatività e che non porterà certo benefici elettorali, ma non si può pensare che quello che dobbiamo fare sia in termini di risultati elettorali. Stavolta dobbiamo tentare di trovare una soluzione. Tutti insieme, senza ideologie politiche". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, incontrando un gruppo di circa 150 sindaci guidati dal Presidente Anci Sicilia Leoluca Orlando. "Vi garantisco che per quanto potrò fare, farò tutto il possibile", dice e conclude. "Auspico che si possa organizzare un confronto con il presidente della giunta regionale".