21 ottobre 2018- 13:44 Abusivismo: Renzi, Di Maio insiste su condono, su Ischia c'è 'manona'

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Su Ischia non c'è una 'manina', c'è una 'manona'. E' l quarto condono in pochi anni, come mai a Ischia c'è questa insistenza da Luigi Di Maio? Non c'è nessun giornalista di inchiesta che se lo chiede?". Lo ha detto Matteo Renzi alla Leopolda.