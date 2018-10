19 ottobre 2018- 18:37 Abusivismo: Rospi (M5S), nessun condono per Ischia ma esame vecchie richieste

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - “Il decreto Emergenze non prevede alcun nuovo condono edilizio. Su questo punto è necessario fare chiarezza: non abbiamo introdotto alcun condono né riapriamo i termini di quello precedente. Diciamo soltanto ai Comuni di Ischia che i fondi per la ricostruzione post-terremoto saranno assegnati ai cittadini solo se entro sei mesi verrà completata l'istruttoria per il riconoscimento dell'istanza di condono già avviata". Lo afferma Gianluca Rospi, deputato M5S e relatore del decreto Emergenze, in questi giorni all’esame delle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti per la conversione in legge."Queste persone -aggiunge- hanno presentato un’istanza e aspettano dal 2003 –anno in cui fu approvato il condono proposto da Berlusconi– che qualcuno dica loro se l’abuso è condonato o meno. Ecco, il decreto stabilisce che questa risposta, positiva o negativa che sia, debba arrivare entro sei mesi”.