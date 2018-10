19 ottobre 2018- 18:37 Abusivismo: Rospi (M5S), nessun condono per Ischia ma esame vecchie richieste (2)

(AdnKronos) - “Dice bene il ministro Costa: il condono non piace a lui e non piace a nessuno di noi del Movimento 5 Stelle: siamo contrari ai condoni di ogni tipo: edilizi, fiscali o scudi penali. Qui -ribadisce Rospi- siamo davanti a vecchie richieste che non hanno avuto risposta e dunque abbiamo previsto che per i circa mille edifici di Ischia che hanno subito danni questa risposta dovrà arrivare entro sei mesi". "Poi –ripetiamo– l’istruttoria potrà dare esito positivo o negativo a seconda dei casi. E ovviamente i fondi per la ricostruzione andranno soltanto ai cittadini ai quali sarà riconosciuto il condono. Si tratta di persone che hanno subito le conseguenze del sisma e che in ogni caso hanno diritto a una risposta che aspettano da 15 anni”.