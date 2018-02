ABUSIVISMO: SALVINI, SNELLIRE BUROCRAZIA NON SANARE, VIGILARE SU ASTE CASE

8 febbraio 2018- 08:54

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Un conto è snellire la burocrazia, sveltire i permessi; un conto è sanare abusi edilizi in un Paese già troppo cementificato e già troppo colpito, quindi quello assolutamente no". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24."Occorre mettere naso -aggiunge- nelle aste giudiziarie, perché ci sono decine di migliaia di immobili che vengono venduti all'eccesso di ribasso ai grandi gruppi se non spesso e volentieri a grandi banche, che poi drogano il mercato e falsano il mercato immobiliare".