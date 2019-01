7 gennaio 2019- 21:39 Acca Larentia: Asr, solidarietà a cronisti Espresso

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Solidarietà dell'Associazione Stampa Romana ai cronisti de L'Espresso oggi "aggrediti, insultati, privati di foto e video relativi ad un fatto degno di indagine giornalistica". "Un cronista e un fotografo dell’Espresso sono stati picchiati al Verano da esponenti di movimenti neofascisti mentre documentavano il raduno per commemorare i fatti di Acca Larentia in cui furono uccisi due militanti di destra. Tra questi era presente Giuliano Castellino il quale non doveva trovarsi lì sottoposto come è a un provvedimento restrittivo della libertà personale", si legge in una nota della segreteria di Asr. "I violenti hanno identificato i colleghi sottraendo i documenti video e foto che avevano raccolto prima che intervenisse la polizia. Gli aggressori hanno gridato 'L’Espresso è peggio delle guardie'. Ebbene sì. La libera informazione -prosegue Asr- che non si fa intimidire può fare molto male a chi pensa di essere al di sopra della legge. La solidarietà di Stampa romana a Federico Marconi e Paolo Marchetti con la richiesta a forze dell’ordine e magistratura di agire con prontezza in tempi rapidi".