ACCOLTELLA E LANCIA ACIDO CONTRO LA MOGLIE: CATTURATO A RAVENNA

24 luglio 2017- 11:54

Ravenna, 24 lug. (Adnkronos) - Era arrivato fino a Ravenna nella sua fuga precipitosa, portandosi dietro i figli di 12 e 14 anni ma, ieri sera, il 43enne kosovaro accusato di aver aggredito la moglie al culmine di una lite sabato mattina nella loro abitazione a Forlì, gettandole della sostanza acida sul volto e colpendola con un coltello, è stato catturato dai carabinieri di Forlì. I due ragazzini stanno bene mentre la moglie è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sabato mattina l'uomo si è scagliato violentemente contro la moglie, nella loro abitazione di viale Salinatore a Forlì, lanciandole dell'acido sul volto, colpendola con un coltello e provocandole delle fratture al cranio. Poi è fuggito a bordo della propria auto portando con sé i figli. I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche e ieri sera lo hanno fermato e condotto al comando provinciale di Forlì per dare esecuzione al decreto di fermo emesso dal sostituto procuratore di Forli-Cesena, Laura Brunelli. Attualmente l'uomo, a quanto si apprende, è recluso nel carcere di Forlì. Per la donna, già sabato, era stato escluso il pericolo di vita quando era stata ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza dove si trova tutt'ora. A limitare i danni legati al lancio della sostanza acida, era stato l'intervento dei vicini di casa che avevano tempestivamente lavato il viso della donna, rimuovendo la sostanza acida e evitando così le conseguenze peggiori.