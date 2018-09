30 settembre 2018- 11:59 Accoltellato a morte all'addio al celibato

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Un morto e sette feriti. E' il bilancio di una festa di addio al celibato a Fontane di Villorba (Treviso), degenerata ieri sera in una rissa a colpi di coltello. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, a scatenare l'alterco con i vicini di casa sarebbe stato il rumore dei festeggiamenti di un gruppo di ragazzi dell'est Europa, riunitisi in un appartamento per festeggiare il prossimo matrimonio di uno del gruppo.