ACCREDIA: IN 2016 IN ITALIA 1.676 SOGGETTI ACCREDITATI (+3%) (3)

11 maggio 2017- 14:02

(AdnKronos) - Un dato avvalorato anche dal numero delle certificazioni rilasciate, dove il nostro Paese si colloca al primo posto nell’Ue, con il 26,2% del totale e al secondo nel mondo, dopo la Cina. Delle circa 1,5 milioni di certificazioni concesse nel 2015, infatti, circa 600mila sono state rilasciate in Europa e oltre 160mila in Italia. Anche il forte aumento del fatturato delle attività economiche degli organismi di ispezione e verifica, condotte nel nostro Paese, che nel 2015 ha superato i 2 miliardi di euro, di cui 400 milioni provenienti dalle attività svolte sotto accreditamento, evidenzia, come anche durante gli anni della crisi, il sistema delle certificazioni abbia continuato a crescere e a rappresentare uno strumento utile per le imprese per migliorare la propria efficienza e investire nella qualità.