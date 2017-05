ACCREDIA: IN 2016 IN ITALIA 1.676 SOGGETTI ACCREDITATI (+3%) (4)

11 maggio 2017- 14:02

(AdnKronos) - "Crediamo che il nuovo modello di governance che l’Unione europea dovrà darsi per affrontare le crescenti sfide e le minacce al libero scambio di beni e servizi potrà continuare ad avere al centro l’accreditamento, gli standard comuni e il riconoscimento reciproco. Sono questi gli elementi che hanno supportato la crescita all’interno dell’Ue e la creazione di nuove opportunità di sviluppo", sottolinea il presidente di Accredia, Giuseppe Rossi."Il sistema dell’accreditamento e il rispetto di norme tecniche comuni sono oggi un valore per cittadini e imprese, ma anche uno strumento a disposizione dei Governi per sviluppare politiche economiche e industriali efficaci. Basti pensare - spiega Rossi – al Ceta, l’Accordo economico e commerciale siglato da Unione europea e Canada, che prevede un Protocollo relativo al mutuo riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità che consentirà di rafforzare lo scambio commerciale tra queste due realtà", conclude Rossi.