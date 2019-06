10 giugno 2019- 13:58 Accredia: in 2018 sale a 1.776 numero accreditamenti (+4,5%)

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Numeri significativi quelli registrati da Accredia nel 2018, con tassi di crescita importanti in termini di accreditamenti. A fine 2018 sono stati 1.776 i soggetti accreditati, con un aumento del 4,5% rispetto allo scorso anno, e del 48% rispetto al 2010. Di questi, 1.222 sono Laboratori di prova, 365 gli Organismi di certificazione e ispezione, 189 i Laboratori di taratura. I dati sono stati diffusi dall’Ente unico nazionale di accreditamento, in occasione del World Accreditation Day, la giornata mondiale dell’accreditamento celebrata ieri e organizzata da Iaf e Ilac - le reti mondiali degli enti di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova e taratura - per valorizzare e diffondere la conoscenza delle valutazioni di conformità svolte sotto accreditamento.Un riconoscimento significativo al valore dell’accreditamento viene registrato anche in Italia, come dimostra l’aumento non solo dei soggetti accreditati ma anche delle giornate di verifica, svolte dai 544 ispettori ed esperti di Accredia, lo scorso anno arrivate a 15.320, con un aumento del 6% sul 2017 e che riguarda tutti i Dipartimenti di cui è composta Accredia: Certificazione e ispezione, Laboratori di prova, Laboratori di taratura.Solo gli Organismi accreditati, a fine anno, sono stati 365, il 4% in più rispetto al 2017; i quali hanno rilasciato oltre 106mila certificati per i sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, delle informazioni, alimentare, ecc); e certificato oltre 137mila i siti aziendali pubblici e privati certificati, soprattutto nel settore delle costruzioni.