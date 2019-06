10 giugno 2019- 13:58 Accredia: in 2018 sale a 1.776 numero accreditamenti (+4,5%) (2)

(AdnKronos) - Nell’ambito dei siti certificati per i sistemi di gestione, quelle per la qualità ISO 9001, circa 115mila, si confermano le più diffuse, seguite da quelle ambientali ISO 14001, oltre 22mila, e quelle per i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18001, che hanno superato le 17mila. Anche Il Dipartimento Laboratori di Prova ha confermato il trend di crescita dei laboratori accreditati, che nel 2018 sono arrivati a 1.222, il 4,6% in più rispetto ai dodici mesi precedenti.La maggior parte di essi svolgono prove nei settori chimico e biologico/microbiologico e sono distribuiti in tutta Italia, con una prevalenza nelle regioni settentrionali, come Lombardia (il 16,1% dei laboratori accreditati), Veneto (10,9%) ed Emilia Romagna (10,2%). Il 2018 è stato infine un anno particolarmente positivo anche per il Dipartimento Laboratori di taratura, con il numero dei laboratori, arrivati a 189, cresciuto del 5% rispetto all’anno precedente e di oltre il 16% rispetto al 2010.Lo scorso anno ha inoltre segnato un aumento significativo dei certificati di taratura rilasciati sul mercato da tali laboratori, che hanno sfiorato i 150mila, crescendo del 15% rispetto al 2017 e di oltre il 60% rispetto al 2010, a testimonianza dell’aumento della domanda di misure affidabili da parte del mondo industriale.