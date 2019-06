10 giugno 2019- 13:58 Accredia: in 2018 sale a 1.776 numero accreditamenti (+4,5%) (3)

(AdnKronos) - A livello territoriale, i laboratori di taratura accreditati sono concentrati nelle regioni del Nord, in particolare Lombardia (37%) e Piemonte (17%), ma percentuali importanti si riscontrano anche in Toscana e Lazio (6,9%). "Il 2019 rappresenta una tappa fondamentale del cammino di Accredia, poiché segna i dieci anni dalla sua costituzione. In questo periodo - ha spiegato Rossi - l’Ente ha consolidato la sua presenza e il suo impegno, sia a livello nazionale, come dimostrano i sempre più numerosi compiti affidati dai Ministeri, sia sul piano internazionale, con le diverse attività che ci vedono impegnati e con la conferma della vice presidenza di Iaf, l’associazione mondiali degli enti di accreditamento".In più, ha proseguto Rossi, "lo scorso mese Accredia ha ospitato l’Assemblea annuale di EA, la rete europea degli enti di accreditamento, a 14 anni dall’ultima volta, e ha ottenuto, dal Comitato EA per gli accordi multilaterali, il mantenimento del ruolo di Ente firmatario di tutti gli accordi multilateriali vigenti a livello europeo, che permettono ai beni e ai servizi la libera circolazione". "Il nostro obiettivo è quello di proseguire su questa strada, continuando a rafforzarci e ad offrire a tutti gli operatori interessati la garanzia, attraverso Organismi e Laboratori, di un servizio affidabile, competente e imparziale, a tutela di interessi pubblici", ha concluso il presidente.