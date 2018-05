9 maggio 2018- 15:30 Accredia: Italia leader Ue in applicazione norme appalti pubblici verdi (2)

(AdnKronos) - Come previsto a livello comunitario, le policy pubbliche trovano nel GPP un’importante leva per sostenere la transizione verso un modello economico sostenibile, basato sulle cosidette 3R (riduzione, riuso, riciclo). Solo una domanda green può generare un’offerta green: per questo, attraverso la domanda di prodotti e servizi sostenibili, la PA è in grado di condizionare il mercato e accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare.Basti pensare che in Ue la spesa delle Pa per opere, beni e servizi è di circa 1.800 miliardi di euro l’anno, circa il 14% del pil europeo; in Italia nel 2016, gli appalti pubblici hanno avuto un valore di circa 111,5 mld. Nel nostro Paese il GPP ha assunto un ruolo di leva strategica capace di migliorare gli acquisti delle Pa con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti. Con questo testo, i Criteri Ambientali Minimi sono stati introdotti in tutte le procedure d’acquisto pubblico di servizi, prodotti e lavori e, all’interno dei CAM, è stato previsto il frequente ricorso alle valutazioni di conformità accreditate, intese sia come certificazioni sia come prove di laboratorio. Tra le certificazioni di processo in ambito ambientale richiamate nei CAM, i sistemi di gestione certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 sono i più diffusi nel nostro Paese. Con oltre 22mila aziende in possesso di una certificazione accreditata per i sistemi di gestione ambientale SGA - cresciute del 9% dal 2015, anno di entrata in vigore della legge n.221, cosiddetta “Collegato ambientale” – l’Italia è infatti prima in Europa, e terza nel mondo dopo Cina e Giappone.