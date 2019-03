12 marzo 2019- 15:58 Acea: aderisce a Sep, startup europee partnership (2)

(AdnKronos) - "Con l’adesione alla Startup Europe Partnership, Acea conferma il suo crescente impegno ad investire in innovazione e rafforza l’interesse ad aprirsi all’ecosistema delle startup per collaborare con le migliori realtà innovative nazionali ed internazionali - commenta l’ad di Acea, Stefano Donnarumma - L’innovazione è una pietra angolare del nostro piano industriale 2018-2022, nel quale abbiamo previsto un investimento di 400 milioni di euro proprio per sviluppare questa importante branca, ormai trasversale a qualsiasi tipologia di business". L’obiettivo che ci siamo dati, aggiunge Donnarumma, "è l’evoluzione dei nostri servizi con la finalità di incidere positivamente sulla vita delle persone, clienti e cittadini dei territori dove operiamo e, all’interno dell’Azienda, con lo sviluppo di soluzioni innovative a supporto del lavoro delle funzioni aziendali Acea. Da qui la volontà di partecipare alla Startup Europe Partnership dove abbiamo l’opportunità di confrontarci con altre corporate e potremo supportare nella loro crescita le startup e scaleup che offrono soluzioni tecnologiche e modelli di business innovativi per il nostro settore". Nel 2019, sottolinea, "continueremo e rafforzeremo lo scouting anche oltre i confini nazionali per individuare nuove idee e tecnologie e cogliere interessanti occasioni in ogni parte del mondo. La partecipazione a Startup Europe Partnership è un altro significativo passo in questa direzione".