ACEA: CAMUSSO, BENE ACCORDO CHE ABOLISCE NORME INTRODOTTE DA JOBS ACT

7 febbraio 2018- 11:22

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "E' un’ottima notizia l’abolizione in Acea delle norme introdotte dal Jobs Act. Può segnare un punto di svolta che potrà consentire, anche a quell’azienda, di essere attenta non solo ai bisogni del management e della politica, ma a quelli ben più importanti dei cittadini e dei lavoratori". Così il segretario generale della Cgil Susanna Camusso commenta l'accordo integrativo firmato nella notte tra sindacati e la Multiservizi.Per Camusso "quanto sottoscritto in Acea apre una nuova fase della contrattazione. Abbiamo avuto come obiettivo il miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso la riconquista di diritti che il legislatore, sbagliando, riteneva superati e inutili. Diritti - prosegue - la cui cancellazione ha provocato una ricaduta negativa non solo sull’insieme delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche sui livelli qualitativi dei servizi erogati e della soddisfazione degli utenti e sui risultati economici dell’impresa".