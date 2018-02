ACEA: CAPONE, BEN VENGA RIPRISTINO ART.18 PER DEBELLARE JOBS ACT

9 febbraio 2018- 12:31

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - "Le trattative sindacali garantiscono sempre condizioni migliori e a favore dei lavoratori, un esempio è il contratto integrativo firmato tra Acea e sindacati, che oltre ad essere legittimo ripristina la qualità e la dignità del lavoro data dal reinserimento dell’articolo 18. In Italia, il caso Acea dovrebbe essere l’inizio di una lunga serie di contratti aziendali volti a debellare le conseguenze vergognose del Jobs Act". Ad affermarlo in una nota è Paolo Capone, il segretario generale dell'Ugl."La reazione di Confindustria è del tutto fuori luogo, perché non tiene conto che il nostro Paese ha bisogno di questo tipo di contratti aziendali per rilanciare la crescita e la qualità occupazionale, svilita in questi anni dal Jobs Act", conclude.