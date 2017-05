ACEA: CDA NOMINA DONNARUMMA AD

3 maggio 2017- 17:52

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Il Cda di Acea, che si è riunito oggi per la prima volta dopo la sua nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 27 aprile, ha nominato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del gruppo capitolino. Lo rende noto la stessa Acea al termine del board presieduto da Luca Alfredo Lanzalone.Il Cda ha, inoltre, approvato l’assetto dei poteri, riconoscendo al Presidente Luca Alfredo Lanzalone il compito istituzionale di rappresentare la Società, convocare e presiedere i lavori del Consiglio. Le competenti strutture riporteranno funzionalmente al Presidente con riferimento alle attività relative: agli Affari Istituzionali; alle Relazioni Esterne e Comunicazione non riferite alle attività operative/industriali/commerciali; all’Audit; alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione.All’Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società e del Gruppo. Il Consiglio procederà a ricostituire al proprio interno i vari Comitati in occasione di una prossima riunione.Il Consiglio ha, inoltre, confermato Demetrio Mauro Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.