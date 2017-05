ACEA: CDA NOMINA DONNARUMMA AD (2)

3 maggio 2017- 17:52

(AdnKronos) - Il Cda ha infine verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate adottati ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, in capo agli Amministratori: Michaela Castelli, Gabriella Chiellino, Liliana Godino, Fabrice Rossignol, Giovanni Giani, Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso.Il Collegio Sindacale, riunitosi in pari data, ha verificato ai sensi del Codice di Autodisciplina la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei suddetti Consiglieri.