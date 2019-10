7 ottobre 2019- 18:24 Acea: da Assemblea Acquedotto Fiora ok a modifica statuto

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Via libera dell'Assemblea degli Azionisti dell’Acquedotto del Fiora, società che gestisce il servizio idrico integrato di 55 comuni nelle province di Grosseto e di Siena (insieme compongono l’Ato 6 'Ombrone') e partecipata da Acea al 40% alle modifiche dello statuto societario e dei patti parasociali che renderà possibile il consolidamento integrale della società, oggi consolidata a livello di patrimonio netto, all’interno del perimetro del gruppo Acea. Lo rende noto il gruppo capitolino. La pronuncia dell’Assemblea si inserisce in un contesto positivo di collaborazione industriale fra Acea e le Istituzioni che rappresentano i territori in cui opera l’Acquedotto del Fiora, in una prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile.