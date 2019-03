6 marzo 2019- 17:09 Acea: Donnarumma, 'festeggiare fine mandato 2020 con avvio gara Peschiera'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Stiamo andando avanti" sul raddoppio dell'Acquedotto del Peschiera. "L'obiettivo del management è farmi festeggiare la chiusura del mio mandato nella primavera del 2020 con il lancio delle gare per la realizzazione" della seconda linea. "Mi piacerebbe. Moralmente sarebbe una cosa molto importante". Così l'ad di Acea, Stefano Donnarumma nel corso della conference call in occasione della presentazione dei risultati del 2018.Intanto, aggiunge Donnarumma, "sono in corso tavoli tecnici. Speriamo di ricevere l'autorizzazione nel giro di un paio di mesi. E' già in corso l'elaborazione del progetto e questo ci dovrebbe portare, da qui ai primi mesi dell'anno prossimo, alla progettualità approvata per attivare il percorso delle gare".