6 marzo 2019- 16:52 Acea: Donnarumma, 'legge su acqua lasci inalterata scadenza concessioni'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - "Le nostre concessioni vanno al 2032 e 2031. Noi riteniamo che le concessioni si debbano lasciare inalterate fino a scadenza e siamo convinti che il dibattito parlamentare non potrà non portare alla ragionevolezza della copertura in tariffa". Così l'ad di Acea, Stefano Donnarumma nel corso della conference call sui risultati del 2018 in merito alla cosiddetta legge Daga sull'acqua. Per Donnarumma "servono investimenti ingenti e la copertura tariffaria deve rimanere, come più volte abbiamo rappresentato, come un punto assolutamente necessario se non altro per garantire lo zoccolo duro della copertura". L'Acea, aggiunge, "è un'azienda molto virtuosa. E' il modello Acea andrebbe studiato con una certa attenzione. Se l'intento dell'autore della normativa è quella di garantire che gli investimenti vanno fatti e che gli utili debbano coprire gli investimenti possiamo dire che siamo già sulla strada giusta".In ogni caso, aggiunge l'ad del gruppo capitolino,?"siamo convinti che la legge Daga gradatamente traghetterà verso alcuni aggiustamenti sul testo originario in primis quello che ci interessa è quello sulle concessioni. Ci sono numerosi emendamenti e anche alcuni significativi anche da parte delle forze al governo e in particolare della Lega".