6 marzo 2019- 16:12 Acea: Donnarumma, 'obiettivi 2019 ebitda +5-6%, investimenti +10%'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Gli obiettivi per il 2019 di Acea prevedono "un ebitda in crescita del 5-6% rispetto al 2018 e investimenti in crescita di oltre il 10% rispetto ai 631 milioni di euro (+19% rispetto al 2017) conseguiti nel 2018". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Stefano Donnarumma nel corso della conference call in occasione della presentazione dei risultati 2018.