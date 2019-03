6 marzo 2019- 16:25 Acea: Donnarumma, 'risultati 2018 storici, superiori al passato'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - I risultati del 2018 "sono storici e sono superiori rispetto a tutti i risultati del passato". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Stefano Donnarumma nel corso della conference call in occasione dei risultati del 2018. "In termini di investimenti manteniamo gli obiettivi e anzi li superiamo leggermente", sottolinea l'ad del gruppo capitolino. Gli investimenti di Acea nel 2018 si attestano a 631 milioni di euro (+19% rispetto al 2017) e nella maggior parte dei casi si è trattato di "investimenti non facili" perché "non si tratta di investimenti informatici o tecnologici ma di investimenti in infrastrutture e in impianti. Questo dimostra che la nostra macchina organizzativa ha funzionato bene dal 2017 e che abbiamo fatto un grande lavoro che ha portato i suoi frutti".