8 novembre 2018- 15:52 Acea: Donnarumma, salvaguardia affidamenti esistenti fino a fine concessione

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "La salvaguardia degli affidamenti esistenti fino a fine concessione è uno dei punti cardini sul quale intendiamo proseguire l'azione di confronto" per l'Acea. "A fine concessione riteniamo che gli affidamenti e le gare non debbano e non possano escludere soggetti come il nostro anche perché non solo siamo una società quotata ma siamo anche una società a maggioranza pubblica che sta puntando ad un miglioramento della qualità commerciale e dei servizi. Proprio per questo stiamo investendo sempre di più nelle infrastrutture". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Stefano Donnarumma, nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno, in merito all'iter dei provvedimenti sull'acqua pubblica in discussione al Parlamento.Per quanto riguarda l'Autorità, l'Arera, sottolinea Donnarumma, "così com'è organizzata è un elemento di garanzia per il settore e può consentire al settore idrico di avere dei miglioramenti". Nel corso dell'audizione di ieri alla Camera, il gruppo capitolino, rileva Donnarumma, "ha anche rappresentato come la tariffa debba continuare a rappresentare uno strumento importante per il finanziamento degli investimenti per ridurre il gap infrastrutturale e per non andare a gravare sulla fiscalità generale".