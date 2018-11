6 novembre 2018- 16:19 Acea: sempre più green, in 2017 73% energia prodotta da rinnovabili

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Acea è presente anche quest’anno a Ecomondo, la più importante fiera della green e circular economy nell’area euro-mediterranea, in corso a Rimini dal 6 al 9 novembre. I lavori, aperti dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, prevedono nella giornata di domani, all’interno degli 'Stati generali della green Economy' la sessione plenaria internazionale dedicata al 'Ruolo delle imprese nella transizione alla green economy'. In questa sessione interverrà Gabriella Chiellino, membro del Cda e presidente del Comitato per l’Etica e la Sostenibilità di Acea, nel panel 'Il ruolo delle imprese green per la crescita e l’occupazione'. L'economia circolare è il denominatore comune di un modello di sviluppo che ha grandi potenzialità anche in termini sociali e Acea ha implementato e declinato questi principi all’interno dei suoi processi industriali, in particolare in quelli di gestione delle risorse idriche, dell’energia e dell’ambiente. Ancora di più, sottolinea Acea, "intende fare nei prossimi anni". Il gruppo energetico capitolino ha infatti approvato il Piano di Sostenibilità 2018-2022, che include 135 target, tra i quali la riduzione delle emissioni di CO2, l’utilizzo di energia verde, il recupero di biogas e il trattamento di rifiuti in un’ottica di economia circolare. I target di sostenibilità impegnano 1,3 miliardi di Euro degli investimenti previsti dal Piano Industriale.