6 novembre 2018- 16:19 Acea: sempre più green, in 2017 73% energia prodotta da rinnovabili (2)

(AdnKronos) - Alcuni importanti risultati sono stati raggiunti già nel 2017, come riportato dal Bilancio di Sostenibilità: l’Azienda, nel settore Ambiente, ha incrementato la produzione di energia elettrica da termovalorizzazione del 18% rispetto al 2016, raggiungendo i 384 GWh, mentre quella prodotta da biogas è arrivata a 22 GWh. Al 2017 complessivamente il 73% dell’energia totale prodotta proveniva da fonti rinnovabili (608 GWh su 838 GWh totali) e, per quanto riguarda la vendita di energia elettrica, il 20% dell’energia venduta ai clienti del mercato libero proveniva da fonti green. Nel 2016 il dato era fermo al 7%. Nell’ambito delle Infrastrutture Energetiche si è registrata nel 2017, grazie ad azioni di efficientamento, una riduzione delle emissioni di 2.600 tonnellate di CO2. Inoltre, nel Piano di Sostenibilità è previsto un incremento dell’utilizzo di energia verde fino a 500 GWh per gli usi interni delle società del Gruppo.Sul fronte idrico, settore in cui Acea è azienda leader in Italia con 9 milioni di abitanti serviti, l’obiettivo è ridurre la dispersione dell’acqua di almeno 15 punti percentuali. Già da tempo l’Azienda è al lavoro su questo e, grazie alla campagna di ricerca sulle perdite idriche della rete di distribuzione condotte nel corso dell’anno, ha recuperato fino a 2.300 litri al secondo di acqua potabile al giorno. Nel 2018, le 75 casette dell’acqua installate a Roma e nell’area metropolitana hanno erogato ai cittadini, fino ad oggi, più di 48 milioni di litri. A fronte di un’erogazione media di circa 60mila metri cubi di acqua all’anno, si stima un risparmio di 1.800 tonnellate di bottiglie di plastica, pari a 5mila tonnellate di CO2 in meno emesse per la loro produzione, trasporto e smaltimento.