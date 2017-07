ACIREALE, CADE INTONACO DURANTE NOZZE IN DUOMO: DUE FERITI

8 luglio 2017- 20:46

Catania, 8 lug. (Adnkronos) - Un uomo di 30 anni e un bambino sono rimasti feriti dal crollo di una porzione di intonaco staccatasi dal tetto del duomo di Acireale, nel catanese, mentre in chiesa si stava celebrando un matrimonio poco prima delle 18. I due sono stati colpiti alla testa, fortunatamente non in maniera grave, e sono stati portati in ospedale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato un'area di un paio di metri quadrati e la polizia del commissariato di Acireale per i rilievi affidati alla Scientifica.