20 febbraio 2019- 19:36 Acli: Fondazione Grandi, entrano nuovi soci, Scirè alla guida

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - L’assemblea della Fondazione Achille Grandi ha accettato l’adesione di tre importanti associazioni come soci della fondazione per dare nuovo slancio al pensiero sociale cristiano: la Rete degli Amici della Fondazione, i Circoli Dossetti e i Nuovi Lavori. I nuovi soggetti hanno indicato per il Consiglio di Amministrazione Francesco Prina, Lorenzo Gaiani e Raffaele Morese, mentre le Acli hanno scelto Santino Scirè come nuovo presidente della fondazione.La Fondazione Achille Grandi è costituita dalle Acli e promuove ricerca, idee, cultura sociale e politica, mettendo in rete esperienze d’impegno civile, azione sindacale e cultura politica.