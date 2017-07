ACLI: PISAPIA, BIANCHI PERSONA SPECIALE, ESEMPIO PASSIONE PER BUONA POLITICA

24 luglio 2017- 15:00

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Giovanni Bianchi, che per me è stato un amico e un maestro con il quale ho condiviso l’esperienza parlamentare e tante iniziative anche recenti". Lo dichiara il leader di Campo Progressista ed ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia."Una persona speciale, dal punto di vista umano, che ha dedicato la vita all’impegno per i più deboli, dando esempio di buona politica con straordinaria passione sia nelle istituzioni sia nell’associazionismo. Un impegno per cui lo ringrazio e che rimarrà modello anche per le future generazioni", conclude Pisapia.