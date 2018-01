ACQUA: COTTONE (FIPE), CON TURNAZIONE A PALERMO DANNI INCALCOLABILI (2)

26 gennaio 2018- 17:50

(AdnKronos) - Il problema principale resta l'incertezza. "Per molti miei colleghi la turnazione è un problema sconosciuto e all'inizio qualcuno andrà in tilt perché non saprà quanta acqua servirà ogni giorno. Solo l'esperienza aiuta in questi casi". Al Comune e all'Amap, l'azienda che gestisce il servizio idrico a Palermo, la Fipe chiederà un incontro. "Al di là dei cambiamenti climatici - spiega Cottone - qualcosa non ha funzionato. Ci sono stati sprechi e mancanza di attenzione reale nei confronti del problema, perché non si può sperare di affrontare l'emergenza confidando nella pioggia". Emergenze nuove per approcci vecchi. "E' la solita storia: a Palermo i problemi si affrontano quando si presentano, mancano programmazione e informazione - conclude il presidente della Fipe -. Nessuno sino a oggi ci ha informato su modalità e tempi. Eppure per le attività commerciali i danni rischiano di essere incalcolabili".