ACQUA: CRISI A PALERMO, CGIL 'OPERE FERME E INVASI PIENI DI FANGO'

9 febbraio 2018- 12:02

Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - "Ci sono risorse per 1 miliardo e 200 milioni nel masterplan del Patto per il Sud per depuratori e infrastrutture, somme approvate dalla Regione siciliana un anno fa, con la delibera 20 del 18 gennaio 2017. Cosa si sta facendo?". Parte da questo dato la denuncia fatta dal segretario Cgil Palermo, Enzo Campo, durante la conferenza stampa sull'emergenza idrica fatta oggi nella sede del sindacato, in via Meli, a Palermo. Nel masterplan, a valere su risorse Fsc 2014/2010, per reti idriche, dighe e acquedotti, sono previsti 42 milioni, e per le infrastrutture idriche e irrigue c'è una somma stanziata di 52 milioni. "Non abbiamo notizie né per quanto riguarda i lavori di dighe e acquedotti – ha denunciato Mario Ridulfo, della segreteria Cgil Palermo - né per le altre opere previste tra gli interventi strategici legati all'ambiente, come per il rischio alluvioni, con 115 milioni di euro assegnati, e per il rischio idrogeologico, con 253 milioni di euro di risorse destinate".