ACQUA: CRISI A PALERMO, CGIL 'OPERE FERME E INVASI PIENI DI FANGO' (2)

9 febbraio 2018- 12:02

(AdnKronos) - Tra gli interventi ancora fermi del Piano triennale delle Opere pubbliche per Palermo, avverte il sindacato, ci sono anche le sottoreti di Boccadifalco (7 milioni di euro), la sottorete Villagrazia (10 milioni e 200 mila euro), che dovevano entrambe partire nel 2017, e la sottorete Brancaccio-Villagrazia (30 milioni di euro), la cui realizzazione è prevista per il 2018. "Quartieri in cui l'acqua non arriva già adesso ogni giorno", aggiungono Campo e Ridulfo. La Cgil, nel corso della conferenza stampa, ha posto anche un problema di governance dell'Amap. "Al sindaco Orlando chiediamo che l'Amap sia messa nelle condizioni di operare nel pieno delle sue competenze - aggiunge Enzo Campo -. La crisi idrica non può essere affrontata da un'azienda che da 5 anni non ha un direttore generale e il cui Consiglio d'amministrazione è scaduto dal 5 luglio del 2017".