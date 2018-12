11 dicembre 2018- 13:33 Acqua Dolomia: raggiunge il traguardo di 100 milioni di bottiglie

Pordenone, 11 dic. (AdnKronos) - Sorgente Valcimoliana, l’azienda di Cimolais (Pn) che imbottiglia, con il marchio Acqua Dolomia, l’acqua oligominerale che sgorga dal Parco delle Dolomiti Friulane, Patrimonio Unesco, chiuderà il 2018 con il numero record di 100 mln di bottiglie vendute, con un valore previsionale della produzione di oltre 13 milioni di euro, in crescita del 16% sul 2017. Acqua Dolomia, che quest’anno ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività, nel percorso di crescita ha progressivamente aumentato la sua quota export, arrivata oggi a circa il 20% del suo fatturato. Acqua Dolomia viene esportata in Europa principalmente in Belgio, Olanda, Polonia e Russia,mentre nel mondo sono forti e rinnovate oggi le partnership con distributori negli Emirati Arabi, Cina, Indonesia, Repubblica Dominicana e Stati Uniti. Molto diffusa nel canale Ho.re.ca, con le linee vetro Exclusive e Pet Elegant, che coprono il 55% del suo fatturato, nel 2019 per rafforzare il suo posizionamento in grande distribuzione, Acqua Dolomia lancia una nuova linea Premium per la GDO dove è attualmente presente con la linea Classic.“Stiamo concludendo il 2018 in linea con gli obiettivi previsionali, nel 2020 riteniamo di poter raggiungere il target di 150mln di bottiglie prodotte. DOLOMIA2020 era considerato un progetto ambizioso nel 2016, ma che oggi è assolutamente a portata di mano - dichiara Gilberto Zaina, Amministratore Delegato di Acqua Dolomia - . Un’ulteriore spinta verso la crescita è legata al lancio della nuova linea Premium. Da gennaio i consumatori troveranno sugli scaffali della GDO una nuova linea, dalla veste grafica rinnovata, che riprende le forme e i colori tipici delle nostre Dolomiti Friulane".