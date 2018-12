11 dicembre 2018- 13:33 Acqua Dolomia: raggiunge il traguardo di 100 milioni di bottiglie (2)

(AdnKronos) - "Una scelta di posizionamento del nostro marchio in GDO, per comunicare ai consumatori, ancora più chiaramente, l’origine della nostra acqua e per valorizzare la mise en place, anche a casa. Sull’export prevediamo ancora una forte crescita nei prossimi anni, ci aspettiamo grandi numeri dal mercato Cinese, dove abbiamo un distributore molto radicato, che è partecipato dal gruppo Alibaba; presto saremo anche in India, mercato molto interessante per il settore delle acque minerali. Nel 2019 investiremo nel nostro stabilimento, potenziando la linea di produzione del vetro, in un’ottica di sostenibilità ambientale", spiega. "La crescita della nostra azienda è strettamente legata al suo territorio, sia in termini economici, di occupazione, di sostegno alle manifestazioni sportive e culturali, ma anche di promozione nel mondo delle sue risorse naturistiche. Stiamo lavorando per rafforzare il legame con l’Ente Parco delle Dolomiti Friulane, per potenziare l’offerta turistica nell’incantevole Val Cimoliana, perché noi siamo, a nostro modo, ambasciatori delle bellezze naturali delle Dolomiti, Patrimonio Unesco”, conclude.Sorgente Valcimoliana ha iniziato la sua attività nel 2008, nello stabilimento di 7000mq, situato appena fuori del Parco delle Dolomiti Friulane, attualmente impiega 34 persone, fino ad arrivare a circa 40 dipendenti nel periodo estivo.