ACQUA: GRUPPO CAP A WIRED NEXT FEST PRESENTA LA #WATEREVOLUTION (2)

27 maggio 2017- 19:50

(AdnKronos) - Ma cosa significa fare una #waterevolution? Per Russo: "Immaginare, lasciarsi ispirare dall'innovazione, dalla tecnologia, contaminare e lasciarsi contaminare dai saperi e dai campi della scienza. Pensare all'acqua come propellente di innovazione, come combustibile capace di alimentare una macchina facendole fare il giro della terra duecento volte riducendo le emissioni del 97%. È il caso del biometano estratto dai reflui fognari di Bresso, in ottica di economia circolare". Un’attività di sperimentazione che per l’azienda è già realtà, grazie al progetto avviato per trasformare i depuratori del gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di generare combustibile green dalle acque reflue della Città Metropolitana di Milano. Il solo impianto di Bresso sarà in grado di alimentare di oltre 400 veicoli per 20mila chilometri l'anno. Altra declinazione del concetto di #waterevolution è il fertilizzante, estratto dai fanghi del depuratore di Rozzano. Si tratta di un compostato adatto a tutte le piante e fiori da giardino, che viene prodotto secondo i criteri di riutilizzo dell’economia circolare applicato alle risorse idriche.Ma non è finita: #waterevolution significa anche far passare centinaia di chilometri di fibra ottica (210km) nelle fognature per trasformare la città metropolitana in una delle regioni più cablate di Europa. Significa ritornare al futuro riaprendo la rete dei canali che nel Medioevo innervava il territorio lombardo per fare defluire le acque in eccesso ed evitare gli allagamenti. Significa recuperare l'acqua di pioggia con tetti verdi e immaginarsi polmoni e piazze d'acqua in grado di controllare le piene di fiumi e torrenti che nelle nostre città scorrono sotto terra.