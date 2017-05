ACQUA: GRUPPO CAP A WIRED NEXT FEST PRESENTA LA #WATEREVOLUTION (3)

27 maggio 2017- 19:50

(AdnKronos) - Dal canto suo, Pierre Yves-Paslier con la sua Skipping Rocks Lab ha declinato il concetto di #waterevolution in modo altamente scientifico quanto creativo, realizzando delle sfere di gelatina edibile, le Ooho Bubble, potranno cambiare il mercato dell’imballaggio - partendo proprio da quello dell’acqua – dando un taglio netto alla produzione di plastica e anidride carbonica.Inventate da tre giovani ingegneri e promosse dalla giovane start-up londinese Skipping Rock Lab, che grazie al crowd founding ha raccolto un milione di euro in soli tre giorni, le sfere sono realizzate con materiali naturali estratti da alghe, quindi totalmente biodegradabili. Utilizzarle è semplicissimo, e per la conservazione dell’acqua o di altri liquidi lo è ancora di più: si può infatti bere e disfarsi poi dell’involucro esattamente come si fa per la buccia della frutta, oppure si può mangiare anche l’involucro e vivere una esperienza nuova.Protagonista dell’iniziativa promossa da Gruppo Cap anche Marco Gualtieri, organizzatore del summit internazionale sull’innovazione globale legata al cibo Seed&Chips, che ha visto anche la partecipazione di Barack Obama. A lui la possibilità di raccontare come la partita tecnologica più interessante sia ormai quella che si gioca sul cibo, in linea con la sua recente definizione "food is the new Internet". Il settore, aggiunge Gualtieri, "può fare la differenza e portare l’Italia ad un ruolo di leadership mondiale. Puntare su startup e innovazione è quindi fondamentale per giocare un ruolo chiave per lo sviluppo economico del Paese".