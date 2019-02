18 febbraio 2019- 16:59 Acqua: M5S, gestione in mano ai privati ha fallito

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Mentre noi portiamo alla Camera la legge sull’acqua pubblica, il fronte di chi ha interesse a mantenere intatta la mala-gestione attuale serra le fila e attacca utilizzando fake news come quella dei presunti costi esorbitanti del passaggio al pubblico. Questi soggetti probabilmente perdono soldi e potere in questo passaggio, ma dall’altra parte ci sono gli italiani, che con la nostra legge avranno riconosciuti il diritto all’acqua e a un servizio di qualità per tutti, per giunta a un costo equo e certamente inferiore a quello attuale". Lo afferma in una nota Alberto Zolezzi, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente ed Ecomafie. "Chi sostiene che in Italia l’acqua sia già in mano pubblica dice il falso - riprende -: 30 milioni di cittadini sono serviti da aziende che vedono soggetti privati tra i loro azionisti. Nel nostro Paese c’è chi specula sull’acqua e gestisce il servizio pensando ai profitti e penalizzando gli investimenti: tutte risorse sottratte alla possibilità di migliorare il servizio, risolvendo ad esempio il problema delle reti colabrodo. Le cronache locali e i social network riportano ogni giorno storie di disservizi, disagi e bollette pazze. In città come Frosinone, Latina e Arezzo le tariffe sono schizzate alle stelle. Ad Arezzo, ad esempio, con l’avvento di Nuove Acque nel 1999 al 2016 si è registrato un + 300%".